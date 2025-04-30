На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова потребовала отчет по $7 миллионам, потраченным на разработку Цифрового кодекса КР.

Она отметила, что за эти деньги можно было бы создать отдельное ведомство.

«Проблема при написании кодекса в том, что каждому госоргану дали отдельные главы. И эти главы не вяжутся между собой. В каждом министерстве есть заместители, которые курируют цифровизацию. Но у нас было огромное Министерство цифровизации, у которого было много функций, но на сегодня их перераспределили, передали управделами президента и другим ведомствам. Не получилось создать особенное министерство. В предлагаемом кодексе очень много недоработок и его нужно вернуть в режим второго чтения и создать депутатскую группу для доработки», — сказала Гуля Кожокулова.

Несмотря на выступление коллеги, депутаты приняли проект Цифрового кодекса Кыргызской Республики и введение его в действие во втором чтении.