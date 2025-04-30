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Власть

Состав Совета судей предлагается увеличить до 20 человек

Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Закон «Об органах судейского самоуправления».

Согласно проекту, число членов Совета судей Кыргызстана планируется увеличить с 15 до 20 человек. Это, как пишется в справке-обосновании к законопроекту, позволит учесть гендерное и региональное представительство, а также сохранить состав Дисциплинарной комиссии, в которую входят девять членов совета.

Также предлагается убрать из закона положения, по которым Дисциплинарная комиссия может рассматривать вопросы об уголовной или иной судебной ответственности судей. В пояснительной записке отмечается, что такие решения не являются дисциплинарными мерами и должны приниматься исключительно Советом судей, а не комиссией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327927/
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