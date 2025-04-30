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Власть

Дастан Бекешев о том, почему проголосовал против введения новой системы выборов

На своей странице в соцсетях депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал, почему проголосовал против введения новой системы выборов в парламент.

Отметим, сегодня народные избранники приняли указанный законопроект в третьем чтении. За проголосовал 71 депутат, против — 1.

Дастан Бекешев отметил, что идея о переходе на многомандатные округа ему нравится и поэтому он поддержал документ в первом чтении. Но, по его словам, во втором чтении приняли лишь те поправки, которые устроили инициаторов.

Депутат подчеркивает, что в законопроекте избирательный залог превратился в безвозвратный взнос и увеличился со 100 тысяч до 300 тысяч сомов.

«То есть за само лишь участие на выборах кандидату придется заплатить эти деньги. Участие в выборах превратилось в своего рода покупку билета. Избирательный фонд увеличился с 10 миллионов до 20 миллионов сомов, то есть шансов пройти в Жогорку Кенеш будет больше у тех, кто имеет больше денег», — отмечает нардеп.

Дастана Бекешева
Фото Дастана Бекешева

Дастан Бекешев заметил увеличение возможности найма агитаторов с 500 до 1 тысячи человек. Так, по его мнению, у кандидата появляется легальная возможность подкупа голосов, принадлежащих 1 тысяче семей, и не надо улыбаться каждому избирателю.

«Вводится дистанционное голосование, позволяющее избирателю голосовать на любом участке, кроме своего округа, а это приведет к массовому подвозу и контролю избирателя, то есть если раньше можно было наблюдать на участке массовый подвоз, контроль со стороны домкомов и других лиц, то сейчас избирателей будут вывозить в соседние округа и другой кандидат даже не узнает, куда подевались его избиратели», — отметил депутат.

В заключение он добавил, что законопроект создаст большие предпосылки к политической коррупции.

Отметим, проект конституционного закона о внесении изменений в Закон КР «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР» вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327919/
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