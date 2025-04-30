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Власть

Новая система выборов в парламент. Законопроект приняли в третьем чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты в третьем чтении одобрили законопроект о введении новой системы выборов в парламент.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу попросил коллег проголосовать за документ без обсуждения, так как проект закона был тщательно изучен в первом и во втором чтениях.

За принятие законопроекта проголосовал 71 депутат, против – 1.

Отметим, проект конституционного закона о внесении изменений в Закон КР «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР» вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327905/
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