Новая система выборов в парламент. Законопроект приняли в третьем чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты в третьем чтении одобрили законопроект о введении новой системы выборов в парламент.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу попросил коллег проголосовать за документ без обсуждения, так как проект закона был тщательно изучен в первом и во втором чтениях.

За принятие законопроекта проголосовал 71 депутат, против – 1.

Отметим, проект конституционного закона о внесении изменений в Закон КР «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР» вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.