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Власть

Новая система выборов. Депутаты одобрили законопроект во втором чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты во втором чтении одобрили законопроект о введении новой системы выборов в парламент.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев обратил внимание на риски, связанные с введением дистанционного голосования и числом агитаторов.

«Дистанционное голосование приведет к краже голосов избирателей. Например, жителей 5-го и 6-го микрорайонов Бишкека будут привозить на участок в Первомайском районе или наоборот. Так будут контролировать избирателей», — сказал нардеп.

Его коллега Бактыбек Чойбеков затронул вопрос определения границ избирательных округов.

«Всего в Кыргызстане около 4,8 миллиона избирателей. Если их поделить на 30 округов будет 130-140 тысяч. В Таласской области вы знаете около 180 тысяч граждан имеют право голоса. Сколько в этом регионе будет округов, один или два?» — спросил парламентарий.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров ответил, что сейчас говорить о создании округов рано.

«Избирательные округа создаются в течение семи дней со дня издания указа президента. До парламентских выборов еще полтора года. Число избирателей может вырасти на 120 тысяч человек», — сказал он.

Депутат Талант Мамытов напомнил о необходимости создания условий ЦИК для проведения прозрачных и открытых выборов. Его коллега Илимбек Кубанычбеков подчеркнул, что предлагаемый избирательный залог в 300 тысяч сомов для кандидатов-самовыдвиженцев — неподъемная для молодежи сумма, что сделает невозможным их участие в выборах.

Отметим, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326228/
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