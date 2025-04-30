Аэропорту Волгограда присвоено название «Сталинград»: Путин подписал указ

Президент России подписал указ о присвоении международному аэропорту в Волгограде исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что документ подписан «в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

СМИ сообщают, что об этом его ранее попросил губернатор Андрей Бочаров, к которому, по его словам, с просьбой дать аэропорту «настоящее, гордое, мужественное, героическое название» обращаются, в том числе «ветераны и участники специальной военной операции».

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург и Волгоград на три дня впервые переименуют в Ленинград и Сталинград для пилотов.