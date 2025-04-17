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Общество

Санкт-Петербург и Волгоград на три дня переименуют в Ленинград и Сталинград

Санкт-Петербург и Волгоград на три дня впервые переименуют в Ленинград и Сталинград для пилотов. С инициативой выступает подведомственная Росавиации «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Отмечается, что решение принято в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, с 00.00 8 мая до 23.59 10 мая органы воздушного движения в городе на Неве и Волгограде будут предоставлять аэронавигационное обслуживание под другим позывным — Ленинград и Сталинград.

Пилоты, заходящие на посадку в Пулково и аэропорту Гумрак, будут говорить авиадиспетчерам «Ленинград-Подход (Контроль)» и «Сталинград-Подход (Контроль)».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326430/
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