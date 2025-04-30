Обстановка в Центральной Азии может подвергаться дестабилизации, таким образом Россию пытаются отвлечь от проведения специальной военной операции в Украине. Об этом в ходе круглого стола, посвященного важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в условия современных информационных войн, в Бишкеке заявил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

По его словам, есть силы, которые могут устроить дестабилизационные мероприятия не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии в определенный момент.

«Сейчас проводится специальная военная операция в Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда. Это мы видим», — сказал он.

По мнению главы Совбеза КР, гарантия внешней безопасности КР зависит от усилий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Это реальная организация, которая нам может гарантировать военную и другую безопасность от агрессии иностранных государств, от агрессии многочисленных бандформирований, которые, к сожалению, существуют... Основной страной, которая является хребтом этой организации, является Россия», — добавил он.