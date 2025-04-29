01:32
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Власть

Нарушение закона о госязыке: сумма штрафов будет достигать 17 тысяч сомов

Председатель Национальной комиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев на заседании парламентского комитета по правопорядку рассказал, на какую сумму будут наказывать граждан, которые нарушат закон о госязыке.

По его словам, если государственный или муниципальный служащий не будет подчиняться закону, то сначала будут делать предупреждения.

Мелис Мураталиев рассказал, какое наказание ждет частных лиц, которые нарушат закон.

«Если будет зафиксировано нарушение закона, то на физлицо будут накладываться штрафы в размере 50 расчетных показателей — это 5 тысяч сомов, а на юридическое лицо — в размере 170 расчетных показателей, то есть 17 тысяч сомов. При этом физлицо могут штрафовать только в определенных случаях: например, человек подал рекламу только на официальном языке», — сказал он.

Читайте по теме
Развитие госязыка в КР: о штрафах, бесплатных курсах кыргызского и роли русского

Глава нацкомиссии также напомнил, что госслужащие могут сдавать экзамен на знание госязыка неограниченное количество раз.

Ранее кабмин принял постановление, которым установил уровни и сроки владения государственным языком, необходимые для исполнения должностных обязанностей государственными и муниципальными служащими. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/327814/
просмотров: 2531
Версия для печати
Материалы по теме
Уровни владения госязыком утвердили в Кыргызстане
В Кыргызстане предлагают ввести штрафы за неисполнение закона о госязыке
Начальная школа на госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в КР
Развитие госязыка в КР: о штрафах, бесплатных курсах кыргызского и роли русского
Не ниже среднего. На каком уровне должны владеть госязыком в Кыргызстане
Жылдыз Орозобекова ушла с поста зампредседателя Нацкомиссии по госязыку
Почти 30 процентов абитуриентов владеют госязыком на высоком уровне
Переводной экзамен по госязыку перенесли на следующий учебный год
Развивать госязык с помощью Siri предложил Акылбек Жапаров компании Apple
В мае школьников ждет переводной экзамен по кыргызскому языку
Популярные новости
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
В&nbsp;Ватикане Трамп и&nbsp;Зеленский встретились впервые после ссоры и&nbsp;переговорили В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия