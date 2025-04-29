Нарушение закона о госязыке: сумма штрафов будет достигать 17 тысяч сомов

Председатель Национальной комиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев на заседании парламентского комитета по правопорядку рассказал, на какую сумму будут наказывать граждан, которые нарушат закон о госязыке.

По его словам, если государственный или муниципальный служащий не будет подчиняться закону, то сначала будут делать предупреждения.

Мелис Мураталиев рассказал, какое наказание ждет частных лиц, которые нарушат закон.

«Если будет зафиксировано нарушение закона, то на физлицо будут накладываться штрафы в размере 50 расчетных показателей — это 5 тысяч сомов, а на юридическое лицо — в размере 170 расчетных показателей, то есть 17 тысяч сомов. При этом физлицо могут штрафовать только в определенных случаях: например, человек подал рекламу только на официальном языке», — сказал он.

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Глава нацкомиссии также напомнил, что госслужащие могут сдавать экзамен на знание госязыка неограниченное количество раз.

Ранее кабмин принял постановление, которым установил уровни и сроки владения государственным языком, необходимые для исполнения должностных обязанностей государственными и муниципальными служащими.