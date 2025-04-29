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Власть

Подписан закон о порядке содержания обвиняемых и подозреваемых в преступлении

Садыр Жапаров подписал Закон «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, цель закона в новой редакции — конкретизация нормы по вопросу расширения круга лиц, подлежащих обязательному уведомлению при наступлении смерти или тяжелой болезни подозреваемого или обвиняемого. Также документ приводится в соответствие с Уголовно-процессуальным, Уголовным кодексами и Кодексом о детях, и вносятся другие поправки редакционного характера.

В частности, законом предусматриваются следующие изменения:

  • Расширение круга лиц, подлежащих уведомлению при наступлении тяжелой болезни или смерти подозреваемого или обвиняемого (включая прокурора и органы следствия).

  • Обязанность следователя составлять постановление о задержании подозреваемого в момент его доставления в орган следствия.

  • Выдача при освобождении подозреваемому или обвиняемому справки с указанием, кем он задержан, оснований, места и времени задержания, а также основания и времени освобождения.

  • Исключение упоминания органа финансовой полиции в связи с его ликвидацией.

  • Замена слова «несовершеннолетние» словом «дети» в соответствующих падежах.

  • Исключение нормативного упоминания о «подсудимых» в связи с утерей ими статуса субъекта уголовно-правовых отношений в данном контексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327809/
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