Подписан закон о порядке содержания обвиняемых и подозреваемых в преступлении

Садыр Жапаров подписал Закон «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, цель закона в новой редакции — конкретизация нормы по вопросу расширения круга лиц, подлежащих обязательному уведомлению при наступлении смерти или тяжелой болезни подозреваемого или обвиняемого. Также документ приводится в соответствие с Уголовно-процессуальным, Уголовным кодексами и Кодексом о детях, и вносятся другие поправки редакционного характера.

В частности, законом предусматриваются следующие изменения: