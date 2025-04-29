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Власть

Садыр Жапаров ратифицировал соглашение с АБР на $38,8 миллиона

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации кредитного и грантового соглашений с Азиатским банком развития (АБР) в рамках проекта «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области — дополнительное финансирование». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашения подписаны 4 ноября 2024 года в Бишкеке и одобрены Жогорку Кенешем 2 апреля 2025-го.

Программа охватывает 23 населенных пункта Нарынской области и направлена на обеспечение доступа к качественной питьевой воде и установку локальных очистных сооружений.

Отмечается, в результате реализации проекта 46 тысяч 330 человек получат улучшенный доступ к водоснабжению, что, как ожидается, значительно улучшит санитарно-гигиеническую обстановку и повысит уровень жизни в регионе.

Финансирование программы составляет $38,8 миллиона:

  • грант от АБР — $5,35 миллиона;
  • кредит от АБР — $27 миллионов;
  • софинансирование со стороны КР — $6,45 миллиона.

Кредит предоставляется на 32 года, включая восьмилетний льготный период. Процентная ставка составит 1 процент годовых в течение периода отсрочки и 1,5 процента в последующие годы. Срок реализации проекта — шесть лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327806/
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