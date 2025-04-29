Власти Кыргызстана нарушили права главы правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и журналиста Нарына Айыпа. Такое решение вынес Комитет по правам человека ООН, который семь лет рассматривал соответствующую жалобу.

Напомним, Чолпон Джакупова и один из учредителей сайта Zanoza.kg Нарын Айып еще в 2017 году обратились в Комитет ООН по правам человека с заявлением против решений судов.

Тогда еще генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала к Zanoza.kg пять исков в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. В виде моральной компенсации она потребовала выплаты 27 миллионов сомов от интернет-издания и журналистов Нарына Айыпа и Дины Масловой.

По одному из исков в качестве соответчика проходила экс-депутат парламента, правозащитник Чолпон Джакупова. С нее генпрокурор также требовал 3 миллиона сомов в пользу Алмазбека Атамбаева. Суды вынесли решения в пользу действующего на тот момент президента.

Юристы неоднократно отмечали, что все судебные разбирательства проходили с многочисленными нарушениями.

Профильный комитет ООН пришел к выводу, что вынесенные решения – это нарушение свободы слова и передвижения. Решения также признаны несоразмерными.

В решении указано требование о компенсации понесенных ответчиками расходов.

Кыргызстан должен в течение 180 дней предоставить в Комитет по правам человека ООН информацию о мерах, принятых для реализации вынесенного заключения.

Нарын Айып скончался 13 февраля 2025 года.