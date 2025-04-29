07:37
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Власть

Власти Кыргызстана нарушили права Чолпон Джакуповой и Нарына Айыпа — Комитет ООН

Власти Кыргызстана нарушили права главы правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и журналиста Нарына Айыпа. Такое решение вынес Комитет по правам человека ООН, который семь лет рассматривал соответствующую жалобу.

Напомним, Чолпон Джакупова и один из учредителей сайта Zanoza.kg Нарын Айып еще в 2017 году обратились в Комитет ООН по правам человека с заявлением против решений судов.

Тогда еще генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала к Zanoza.kg пять исков в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. В виде моральной компенсации она потребовала выплаты 27 миллионов сомов от интернет-издания и журналистов Нарына Айыпа и Дины Масловой.

По одному из исков в качестве соответчика проходила экс-депутат парламента, правозащитник Чолпон Джакупова. С нее генпрокурор также требовал 3 миллиона сомов в пользу Алмазбека Атамбаева. Суды вынесли решения в пользу действующего на тот момент президента.

Юристы неоднократно отмечали, что все судебные разбирательства проходили с многочисленными нарушениями.

Профильный комитет ООН пришел к выводу, что вынесенные решения – это нарушение свободы слова и передвижения. Решения также признаны несоразмерными.

В решении указано требование о компенсации понесенных ответчиками расходов.

Кыргызстан должен в течение 180 дней предоставить в Комитет по правам человека ООН информацию о мерах, принятых для реализации вынесенного заключения.

Нарын Айып скончался 13 февраля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327756/
просмотров: 3782
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп демонстрирует полное презрение к правам человека — Amnesty International
Кыргызстан первым в мире разработал проект по телемедицине и получил $1 миллион
Кыргызстан презентовал свою кандидатуру в Совбез ООН странам Латинской Америки
В Кыргызстане участились случаи сексуального насилия над детьми — Верховный суд
В Кыргызстан прибыла делегация Комитета ООН по правам ребенка
Глава МИД Кыргызстана посетит Нью-Йорк с рабочим визитом
Кыргызстан избран на ключевые позиции в Экономическом и Социальном совете ООН
Рабочая группа ООН признала арест девяти журналистов Temirov Live незаконным
Кыргызстан на 45-м месте в рейтинге по реализации Целей устойчивого развития
Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана
Популярные новости
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
В&nbsp;Ватикане Трамп и&nbsp;Зеленский встретились впервые после ссоры и&nbsp;переговорили В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия