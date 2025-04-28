В Кыргызстане обновят закон об омбудсмене. Акыйкатчи получит важные полномочия

На рассмотрение Жогорку Кенеша поступил новый конституционный закон «Об акыйкатчи (омбудсмене)», разработанный на основе действующего документа.

Как пояснила на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике омбудсмен Джамиля Джаманбаева, в Кыргызстане есть пять государственных органов с особым статусом, это Генеральная прокуратура, Центральная избирательная комиссия, Счетная палата, Национальный банк и институт омбудсмена. Их деятельность должна регулироваться конституционным законом.

Акыйкатчи сообщила, что на данный момент только деятельность института омбудсмена не регулируется конституционным законом, поэтому возникла необходимость разработки данного законопроекта.

По ее словам, документ написан с учетом выявленных в течение 20 лет пробелов и противоречий с другими законами.

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В справке-обосновании к законопроекту говорится, что предлагается отнять у Жогорку Кенеша право на прекращение полномочий омбудсмена, поскольку это создает прямую зависимость от политических сил и препятствует эффективному выполнению полномочий по защите конституционных прав человека и гражданина.

По действующему закону, омбудсмен ежегодно отчитывается перед парламентом о проделанной работе. Депутаты могут прекратить полномочия омбудсмена, если посчитают отчет неудовлетворительным.

Кроме того, в целях исключения политизации должности акыйкатчи и влияния на него различных политических сил, предлагается норма, согласно которой акыйкатчи и его заместители не вправе состоять в политических партиях, выступать в поддержку или против какой-либо политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели.

В справке-обосновании также говорится, что принятие закона поможет Кыргызстану получить статус «А» в международной правозащитной системе, это повысит авторитет страны и откроет больше возможностей для защиты прав человека.

«В настоящее время в статусе «В» акыйкатчи участвует только в собраниях Глобального альянса национальных правозащитных учреждений, но не может голосовать или занимать руководящие должности», — говорится в документе.

Одним из важных изменений станет внедрение ответственности за вмешательство или воспрепятствование в какой бы то ни было форме реализации полномочий акыйкатчи, заместителей и сотрудников института.

В проекте конституционного закона закреплено право акыйкатчи на доступ к материалам уголовных, гражданских, административных дел и дел о правонарушениях, находящихся в производстве, а также к прекращенным делам и материалам, по которым было отказано в возбуждении уголовных дел с возможностью снимать копии этих материалов.

Джамиля Джаманбаева пояснила, что когда поступают заявления на пытки и сотрудники аппарата во время посещения учреждений видят на людях следы пыток, то не могут даже зафиксировать это на фото и видео. В случае принятия законопроекта акыйкатчи получит право на неограниченный доступ ко всем соответствующим документам, базам данных и материалам, в том числе конфиденциальным.

Члены комитета одобрили предлагаемый законопроект в первом чтении.

Напомним, законопроект был выставлен на общественное обсуждение в 2023 году, в 2024-м поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша. Однако почти сразу авторы законопроекта депутаты Эльмурза Сатыбалдиев, Бакыт Сыдыков, Марлен Маматалиев, Акылбек Тумонбаев и Айбек Маткеримов отозвали его для доработки.