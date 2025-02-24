Депутат против того, чтобы парламент лишали права увольнять омбудсмена

Депутат Кубанычбек Самаков против того, чтобы Жогорку Кенеш лишали права увольнять омбудсмена. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Народные избранники рассматривают проект конституционного закона КР «Об акыйкатчи». Документ, помимо прочего, включает норму, исключающую досрочное освобождение омбудсмена от должности в связи с неодобрением доклада парламентом.

«Вы же подотчетны Жогорку Кенешу. Если парламент посчитает, что в вашей деятельности допущены многочисленные ошибки, то мы на основании предложенного вами закона не сможем вам ничего предъявить?» — сказал Кубанычбек Самаков.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева ответила, что в законопроекте прописано, что ЖК создает комиссию и она проверяет деятельность акыйкатчи. Кроме того, омбудсмен может уйти с должности досрочно по собственному желанию.

Кубанычбек Самаков предложил оставить норму о досрочном прекращении полномочий главного правозащитника, если его ежегодный доклад не будет одобрен.