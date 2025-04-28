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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп

Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Об этом журналистам в минувшие выходные заявил Дональд Трамп.

AFP
Фото AFP. Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп

Он также прокомментировал их короткую встречу с президентом Украины в Ватикане. По словам главы Белого дома, встреча «прошла хорошо, он стал спокойнее», чем на скандальных переговорах в Вашингтоне.

«Я думаю, что встреча прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Возможно, мы узнаем много нового. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России», — добавил Дональд Трамп.

Американский лидер считает Владимира Зеленского заинтересованным в достижении мирного соглашения и в очередной раз призвал российского президента Владимира Путина продемонстрировать приверженность миру и остановить боевые действия в Украине.

«Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение, — сказал Дональд Трамп. — Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки. И я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к жизни».

Ранее он заявлял, что у Владимира Путина «не было никаких причин выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней».

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну», — писал глава Соединенных Штатов в своих соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327541/
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