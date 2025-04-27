Дональд Трамп заявил, что, «возможно, Владимир Путин не хочет останавливать войну». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после 15-минутных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Он опубликовал пост и в очередной раз заявил, что конфликт между Россией и Украиной не произошел бы, если бы он был президентом, а также обвинил газету The New York Times в том, что какой бы хорошей ни была сделка, NYT будет говорить о ней плохо.

Американский президент также написал, что «у Путина не было причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в последние несколько дней».

«Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто тянет меня за собой, и с ним нужно поступить по-другому, через «банковские» или «вторичные санкции», — добавил Дональд Трамп.

Напомним, вчера в Ватикане Дональд Трамп и Владимир Зеленский, прибывшие на похороны Папы Римского, встретились впервые после ссоры и коротко переговорили. Они договорились снова побеседовать после завершения процедуры погребения понтифика. Однако второй встречи не было — глава Белого дома улетел в США.