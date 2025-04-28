Взрыв в порту. Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Ирана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в морском порту Бендер-Аббаса.

«С глубокой скорбью воспринял печальную весть о гибели людей в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!» — говорится в телеграмме.

Напомним, 26 апреля в Иране произошел сильный взрыв в порту Шахид-Раджаи у Бендер-Аббаса, взрывная волна серьезно повредила большое количество зданий и автомобилей. По последним данным, погибло 40 человек, более 1 тысячи 200 пострадало.