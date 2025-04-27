Нурдан Орунтаев: Оформить строительную лицензию стало проще и дешевле

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана завершило реформу в сфере лицензирования и сертификации. Об этом глава ведомства Нурдан Орунтаев сообщил в опубликованном обращении на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на завершение реформ, некоторые лица продолжают предлагать лицензии по завышенным ценам — до $200–300 тысяч.

Получение лицензий для строительных компаний и инвесторов в Кыргызстане стало максимально упрощенным.

Он призвал инвесторов и граждан, планирующих открыть строительные компании, для получения лицензии или сертификата, обращаться напрямую в Министерство строительства без посредников.

«Официальная стоимость лицензии составляет максимум $17 тысяч 200. Оплата производится напрямую в государственный бюджет. Никаких бюрократических проволочек: требуется всего шесть документов, а срок выдачи лицензии не превышает десяти дней», — отметил глава ведомства.

Министр также предупредил, что в случае выявления мошенничества лицензии будут аннулированы, а виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с уголовным законодательством.

Отдельно Орунтаев обратился к иностранным инвесторам, призвав их не покупать лицензии «на улице», а обращаться напрямую в министерство. Для них предусмотрен упрощенный порядок: требуется предоставить копию лицензии из страны инвестора и оплатить 1,5 миллиона сомов.

Кроме того, для инвесторов, не имеющих лицензии, предусмотрен новый формат — лицензия, выдаваемая на конкретный объект строительства и дающая право работать исключительно на нем.

«Давайте вместе работать на благо страны и относиться к инвестициям ответственно», — призвал Нурдан Орунтаев.