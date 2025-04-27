Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Кыргызстан

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл председатель Великого национального собрания Турецкой Республики Нуман Куртулмуш. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В международном аэропорту «Манас» почетного гостя встретили заместитель торага Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев и руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Турцией Алишер Козуев.

В рамках визита, который продлится до 29 апреля, запланированы двусторонние переговоры между торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу и Нуманом Куртулмушем. Также ожидается подписание документа о развитии межпарламентского сотрудничества.