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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили

В Ватикане Дональд Трамп и Владимир Зеленский, прибывшие на похороны Папы Римского, встретились впервые после ссоры и переговорили.

Reuters
Фото Reuters

Короткие переговоры президентов США и Украины прошли в соборе Святого Петра.

По сообщению их пресс-служб, утром 26 апреля президенты Украины и США провели «очень продуктивную» встречу в базилике Святого Петра в Ватикане, куда оба лидера прибыли для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска. Фото их беседы тет-а-тет опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Встреча продолжалась около 15 минут. В какой-то момент к ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Трамп и Зеленский договорились продолжить переговоры позже в субботу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327497/
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