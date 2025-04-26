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Власть

В Кодекс о правонарушениях внесены поправки, позволяющие выдворять иностранцев

Президент узаконил поправки в Кодекс о правонарушениях, позволяющие выдворять иностранцев из Кыргызстана.

Их цель — профилактика правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, пригласившими их в Кыргызстан или принимающими их на территории республики, а также несоблюдения иностранцами установленных правил пребывания, трудовой деятельности или транзитного проезда на территории КР.

Например, нарушение лицом, пригласившим в КР или принимающим иностранных граждан и лиц без гражданства, установленного порядка их регистрации и оформления документов на право проживания, пребывания, изменения места жительства, а также своевременного выезда из республики, влечет следующие штрафы:

В течение срока до одного месяца — на физических лиц в размере 1 тысячи сомов, на юридических лиц — 5,5 тысячи сомов;

  • от одного до трех месяцев — 5,5 тысячи сомов на физических лиц и 10 тысяч сомов — на юридических лиц;
  • от трех до шести месяцев — 7,5 тысячи и 15 тысяч сомов соответственно;
  • от шести месяцев до одного года — 10 тысяч и 20 тысяч сомов соответственно;
  • более одного года — 12,5 тысячи сомов и 30 тысяч сомов соответственно.

Нарушение порядка пребывания, проживания или осуществления трудовой деятельности в КР иностранными гражданами (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в стране — виза, регистрация, вид на жительство, свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем, удостоверение беженца, разрешение на осуществление трудовой деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством в сфере внешней миграции), либо в использовании таких документов с истекшими сроками действия, либо в уклонении от выезда из КР по истечении срока законного пребывания, предусмотрен штраф:

  • срок до одного месяца — 5,5 тысячи сомов;
  • от одного до трех месяцев — 10 тысяч сомов;
  • от трех до шести месяцев — 15 тысяч сомов;
  • от шести месяцев до одного года — 17,5 тысячи сомов;
  • более одного года — 20 тысяч сомов.

Приглашение лицами иностранных граждан и лиц без гражданства для целей, не соответствующих действительным мотивам их въезда и пребывания на территории КР, при отсутствии в деянии признаков преступления влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов), на юридических лиц — 130 расчетных показателей (13 тысяч сомов).

Нарушение порядка пребывания в КР иностранными гражданами, выразившееся в пребывании на территории республики с целью, не соответствующей заявленной при въезде, несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Кыргызской Республики, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

Неисполнение предписания уполномоченного органа об устранении правонарушения в сфере внешней миграции в течение 30 дней с момента его вручения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, влечет выдворение иностранных граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327486/
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