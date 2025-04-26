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Власть

В Ватикане сегодня пройдут похороны Папы: на церемонию прибыли 130 делегаций

В Ватикане сегодня пройдут похороны Папы Римского. На церемонию прибыли 130 иностранных делегаций, включая 50 глав государств и 10 правящих монархов.

Для верующих и гостей открыта площадь Святого Петра, где состоится прощальная месса. После мессы траурная процессия пройдет по улицам Рима мимо главных достопримечательностей, включая Колизей.

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Завершится шествие у базилики Санта-Мария-Маджоре — именно там, по завещанию понтифика, пройдет захоронение. Проститься в последние два дня с понтификом пришли около 250 тысяч человек.

Согласно завещанию, он будет захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Перед этим по улицам города пройдет траурная процессия. В траурном марше, как ожидается, примут участие сотни тысяч человек.

Мировые лидеры могут использовать свое пребывание в Риме на похоронах Папы для обсуждения других международных вопросов. Такая практика носит название «похоронная дипломатия», отмечает dpa.

Среди ожидаемых гостей — президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, принц Уильям, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявивший об участии, накануне сообщил, что, возможно, не приедет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327453/
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