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Общество

Кончина Папы Римского: как Ватикан будет выбирать нового понтифика

Похороны Папы Римского Франциска, скончавшегося на 89-м году жизни 21 апреля, вероятнее всего, пройдут 26 апреля. Об этом сообщает агентство ANSA. Согласно действующим правилам, похоронить понтифика нужно в промежуток с четвертого по шестой день после смерти, то есть с 25 по 27 апреля. Официально дату похорон в Ватикане пока не объявили.

Когда и как выберут нового Папу Римского.

После смерти понтифика начинается традиционный период sede vacante («вакантного престола»), во время которого Ватикан возглавляет кардинал-камерленго, а управление церковью ограничивается текущими делами.

Согласно Апостольской конституции, в течение 15–20 дней после смерти Франциска состоится конклав — собрание кардиналов, на котором будет избран новый глава Римской католической церкви.

В конклаве примут участие кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. Около 120 кардиналов соберутся в Сикстинской капелле, где за закрытыми дверями будут проводить голосования до тех пор, пока один из кандидатов не наберет не менее двух третей голосов. Помещение открывают лишь после избрания папы.

Во время конклава, после каждого раунда голосования, бюллетени сжигаются в специальной печи в Сикстинской капелле. Дым образуется от сжигания дров с добавлением специального красящего вещества.

Черный дым (fumata nera) — Папа не выбран;
белый дым (fumata bianca) — Папа избран.

Папой Римским может быть избран мужчина-католик. Фактически с конца XIV века понтификов избирают только из числа кардиналов — советников папы.

Предыдущий конклав — когда папа Бенедикт отрекся от престола в 2013 году — длился всего один день, но технически они могут длиться недели, месяцы или даже годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326854/
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