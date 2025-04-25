Трамп прокомментировал вопрос о том, выйдут ли США из переговоров по Украине

Президент США заявил журналистам о готовности поднять вопрос о выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине, если в течение двух недель не будет достигнуто соглашение.

Глава Белого дома отметил, что ожидает от России конструктивной позиции, выразив надежду на то, что Владимир Путин воздержится от масштабных ударов по украинской территории.

«Сейчас идут интенсивные переговоры, и в ближайшие дни мы ожидаем значительного прогресса», — подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что Соединенные Штаты оказывают серьезное давление на Москву.

Он провел аналогию с танго, заметив, что для заключения сделки необходимо согласие обеих сторон.

Особое внимание глава США уделил крымскому вопросу, заявив, что возвращение полуострова под контроль Киева маловероятно, учитывая обстоятельства его перехода к России: «Не было выстрелов, Киев просто передал его».

По его словам, Москва уже продемонстрировала готовность к уступкам, потому что не претендует на всю украинскую территорию.

Отвечая на вопросы о возможных новых санкциях против РФ, Дональд Трамп предложил поговорить о них «как минимум через неделю».