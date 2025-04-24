Словакия заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном

Садыр Жапаров принял министра иностранных и европейский дел Словакии Юрая Бланара, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, расширения экономических связей, реализации совместных проектов в области образования, энергетики, транспорта, туризма, а также взаимодействия в сфере охраны окружающей среды.

Глава государства с удовлетворением отметил, что визит словацкой делегации в Кыргызстан совпал с празднованием 100-летия промышленного кооператива «Интергельпо».

Юрай Бланар выразил благодарность за теплый прием и предоставленную возможность провести содержательную встречу на высоком уровне.

Он подчеркнул, что 100-летие со дня основания промышленного кооператива «Интергельпо» является значимым событием и частью общего исторического наследия, на основе которого возможно выстраивание совместного будущего.

Министр отметил, что между двумя странами сложились открытые и доверительные отношения, свободные от политических разногласий и Словакия заинтересована в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

«По пути в Бишкек я стал свидетелем масштабных преобразований и активного строительства, что свидетельствует о поступательном развитии страны. В этой связи я вижу значительный потенциал для участия словацкого бизнеса в экономике Кыргызстана», — отметил Юрай Бланар.

В заключение Юрай Бланар выразил готовность Словакии делиться опытом в сфере государственного управления и подтвердил намерение расширять практическое взаимодействие в различных областях, представляющих взаимный интерес.