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Общество

В Бишкеке пройдет международный фестиваль, посвященный столетию Интергельпо

С 24 по 26 апреля в столице состоится международный фестиваль «Великая миссия», приуроченный к 100-летию прибытия чехословацкого рабочего кооператива «Интергельпо» в Кыргызстан.

Организаторами выступают мэрия Бишкека и городской дом культуры «Диалог» Управления культуры столичного муниципалитета. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства иностранных дел КР, Министерства культуры, информации и молодежной политики КР, посольств Чехии и Словакии в Астане, а также общественного объединения чехов и словаков «Наздар» Ассамблеи народа Кыргызстана.

«Это яркое событие в культурной жизни страны прежде всего — дань памяти об уникальном историческом явлении, миссия которого — укрепить дружественные связи между странами-участниками», — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на площадках городского дома культуры «Диалог» и Национального исторического музея.

В рамках мероприятия запланированы лекции, выставки, концерты и встречи с участием представителей культурной, научной и общественной сфер Кыргызстана, Чехии, Словакии и других стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326603/
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