Глава кабмина КР обсудил в США сотрудничество с Boeing, IBM, Starlink и другими

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев провел серию двусторонних встреч с руководителями крупных американских корпораций в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе переговоров обсуждались перспективные направления сотрудничества в различных секторах экономики.

Состоялись следующие встречи:

с региональным директором компании Boeing Павлом Чичко: обсуждались возможности расширения взаимодействия в авиационной сфере, включая модернизацию авиационной инфраструктуры Кыргызстана и развитие транзитного потенциала;

с вице-президентом компании IBM по вопросам государственного управления и регулирования Майком Харни: рассматривались конкретные шаги по внедрению IT-решений и технологий IBM для повышения эффективности госорганов, оптимизации процессов и ускорения цифровизации экономики КР. Особое внимание уделено кибербезопасности и защите персональных данных;

с директором компании Starlink Ребеккой Хантер: обсуждались практические аспекты обеспечения широкого доступа к высокоскоростному интернету на всей территории Кыргызстана, в том числе в горных и отдаленных районах, с использованием спутниковых технологий Starlink;

с партнером юридической фирмы White & Case LLP Мэтью Дроссосом: затрагивались вопросы правового сопровождения инвестиционных проектов, совершенствования законодательства в сфере защиты прав инвесторов и улучшения инвестиционного климата для привлечения международных компаний;

с исполнительным директором-основателем компании SinoPowell Стивеном Пауэллом: беседа посвящена возможностям привлечения инвестиций в проекты в сфере добычи полезных ископаемых, в частности разработке месторождений критически важных минералов;

с управляющим партнером Cove Capital Пини Алтаусом: обсуждались перспективы инвестирования в энергетический сектор Кыргызстана, а также в проекты, связанные с добычей и переработкой критических минералов.

Во время всех встреч Адылбек Касымалиев подчеркнул приверженность правительства Кыргызстана созданию благоприятного инвестиционного климата, гарантированию защиты прав инвесторов и предоставлению всесторонней поддержки реализуемым проектам. Он также отметил заинтересованность Кыргызстана в привлечении передовых технологий, знаний и капитала для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня жизни граждан и реализации инновационных проектов.

В завершение рабочего визита глава кабмина также ознакомился с деятельностью процессингового центра компании VISA для изучения передового опыта и технологий в сфере финансовых операций.