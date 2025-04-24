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Власть

Кыргызстан подписал соглашения на $389 миллионов в Вашингтоне

Глава кабмина Адылбек Касымалиев завершил участие в Весенних собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, прошедших в Вашингтоне. По итогам работы подписан ряд соглашений, направленных на привлечение инвестиций в ключевые секторы экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Общий объем привлеченных средств составляет $389,31 миллиона (не считая потенциального механизма реагирования на ЧС). Эти средства позволят реализовать проекты, нацеленные на развитие регионов, модернизацию здравоохранения, обеспечение доступа к чистой воде, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение системы образования и обновление энергетической инфраструктуры.

Согласно предоставленной информации, крупнейшие проекты, финансируемые за счет привлеченных средств, связаны с водоснабжением и санитарией, а также с развитием финансовых рынков для малого и среднего бизнеса. Значительные средства также выделены на строительство линий электропередачи и подстанций.

Основные направления сотрудничества, закрепленные подписанными соглашениями, включают:

  • Развитие регионов. Дополнительное финансирование для проекта «Региональное экономическое развитие в Ошской области и Оше».

  • Здравоохранение. Продолжение реализации Программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи.

  • Водоснабжение. Программа «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии, фаза 1» для 126 населенных пунктов в Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях.

  • Поддержка МСБ. Проект «Развитие устойчивых финансовых рынков для микро-, малых и средних предприятий» (бюджет — $120 миллионов) для развития зеленого финансирования, льготного кредитования и гарантий.

  • Готовность к ЧС. Соглашение о внедрении механизма оперативного реагирования для мобилизации средств при чрезвычайных ситуациях.

  • Образование. Проект «Улучшение доступа к возможностям инклюзивного обучения и его качества для всех детей» (бюджет — $25 миллионов).

  • Энергетика. Проект «Строительство линии электропередачи 220 килловатт Тамга — Каракол и подстанций в Иссык-Кульской области» (бюджет — $58,25 миллиона).

  • Сельское хозяйство. Продолжение работы по содействию механизации сельского хозяйства (бюджет — $45,11 миллиона).

«Кыргызстан уверенно продвигается по пути устойчивого развития, и подписанные соглашения являются ярким подтверждением нашей приверженности реализации масштабных реформ. Инвестиции, привлеченные на Весенних собраниях Всемирного банка и МВФ, станут надежным фундаментом для достижения наших целей», — приводятся слова Адылбека Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327186/
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