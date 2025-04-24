Частным нотариусам хотят разрешить получать данные о вкладах умерших

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которыми предлагается разрешить частным нотариусам получать данные о вкладах умерших.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что сейчас только государственные нотариусы могут получать информацию о вкладах умерших людей при оформлении наследства. Частным нотариусам банки такую информацию не выдают, ссылаясь на старую норму закона.

Это вызывает проблемы, потому что по Закону «О нотариате» частные и государственные нотариусы имеют одинаковые права и ответственность. Их документы имеют одинаковую силу.

Чтобы устранить это несоответствие, предлагается внести поправку — разрешить и частным нотариусам получать такие сведения. Это сделает оформление наследства проще и доступнее для людей.