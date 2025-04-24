В Кремле рассказали о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Он заявил в интервью французскому журналу Le Point о подготовительных работах для этой встречи.

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов», — отметил пресс-секретарь президента России.

По его словам, Владимир Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

«Есть области, в которых их позиции близки, но это не значит, что они близки во всем. Каждый человек прежде всего защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения. Именно этого не хватало предыдущей администрации Байдена. При Байдене и Обаме американцы также давали нам уроки демократии. Но посмотрите, через что пришлось пройти Трампу и его семье! Трампу удалось вернуться, потому что он сильный политический лидер, но также и потому, что он очень сильная личность», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее глава Белого дома также заявил, что встреча с президентом РФ может состояться в середине мая в Саудовской Аравии.