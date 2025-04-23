Теракт в Пахалгаме. Садыр Жапаров выразил соболезнования премьер-министру Индии

Президент КР Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом, произошедшим в городе Пахалгаме.

«С глубокой скорбью воспринял весть о террористическом акте в городе Пахалгаме, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди. Это преступление не может быть оправдано, и мы считаем, что его организаторы и исполнители должны понести заслуженное наказание.

Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяю их горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым», — говорится в телеграмме.

Напомним, в индийской части Кашмира неизвестные открыли огонь по группе туристов.