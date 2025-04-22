В индийской части Кашмира неизвестные открыли огонь по группе туристов

Вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира, пишет Русская служба ВВС.

Число погибших и пострадавших пока точно не известно. В местной полиции сообщили о как минимум пяти погибших и восьми раненых, которых доставили в местную больницу.

Индийское издание Indian Express уточняет, что нападение произошло в Байсаране — это горный луг, расположенный в стороне от основной дороги в Пахалгаме.

Издание пишет со ссылкой на офицера правоохранительных органов, что нападавших было двое или трое. О погибших Indian Express не сообщает, но пишет, что раненых около 20, и некоторые находятся в критическом состоянии. Агентство PTI, ссылаясь на полицию, тоже пишет о 20 раненых, большинство из которых туристы.