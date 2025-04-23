Экс-премьер решил заняться криптобизнесом и зарегистрировал финансовую компанию

Экс-глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров решил заняться криптобизнесом и зарегистрировал финансовую компанию. Это следует из открытых данных Министерства юстиции.

Согласно реестру юридических лиц, Акылбек Жапаров зарегистрировал финансовую компанию «Крипта Азия».

Согласно официальным данным Министерства юстиции, общество с ограниченной ответственностью зарегистровано в Свердловском районе Бишкека на имя Акылбека Усенбековича Жапарова и получило свидетельство о регистрации 9 апреля текущего года.

Бывший премьер — единственный учредитель и руководитель компании. Основным видом деятельности указано «прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки».

Акылбек Жапаров ушел в отставку с поста главы кабмина по собственному желанию 16 декабря прошлого года.