Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. На каких условиях

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня. При этом он считает, что быстро согласовать все условия мирного соглашения будет невозможно.

Как сообщает Reuters, на брифинге в Киеве президент страны заявил, что украинская делегация, которая встретится с высокопоставленными представителями западных государств в Лондоне сегодня, будет иметь мандат на обсуждение полного или частичного прекращения огня.

Он также прокомментировал сообщения о том, что США могут признать Крым российским в рамках мирной сделки, и заявил, что Украина «не признает российскую оккупацию полуострова де-юре, поскольку это было бы неконституционно».

Ранее сообщалось, что предложения Соединенных Штатов, представленные Киеву в Париже, включают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и отмену санкций против РФ в рамках будущего соглашения.