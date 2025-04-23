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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. На каких условиях

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня. При этом он считает, что быстро согласовать все условия мирного соглашения будет невозможно.

Как сообщает Reuters, на брифинге в Киеве президент страны заявил, что украинская делегация, которая встретится с высокопоставленными представителями западных государств в Лондоне сегодня, будет иметь мандат на обсуждение полного или частичного прекращения огня.

Он также прокомментировал сообщения о том, что США могут признать Крым российским в рамках мирной сделки, и заявил, что Украина «не признает российскую оккупацию полуострова де-юре, поскольку это было бы неконституционно».

Ранее сообщалось, что предложения Соединенных Штатов, представленные Киеву в Париже, включают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и отмену санкций против РФ в рамках будущего соглашения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326991/
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