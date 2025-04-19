Администрация Трампа готова признать Крым российским ради мирного соглашения

Администрация Дональда Трампа готова признать Крым российским ради мирного соглашения. Об этом пишет Bloomberg.

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Уточняется, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Потенциальная уступка — последний сигнал о том, что Трамп стремится добиться соглашения о прекращении огня. И это произошло, когда он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что Вашингтон готов отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро», — говорится в статье.

Источники отмечают, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Bloomberg подчеркивает, что признание аннексии Крыма противоречило бы международному праву и договорам, запрещающим силовой захват чужой территории.