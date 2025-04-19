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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Администрация Трампа готова признать Крым российским ради мирного соглашения

Администрация Дональда Трампа готова признать Крым российским ради мирного соглашения. Об этом пишет Bloomberg.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Потенциальная уступка — последний сигнал о том, что Трамп стремится добиться соглашения о прекращении огня. И это произошло, когда он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что Вашингтон готов отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро», — говорится в статье.

Источники отмечают, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Bloomberg подчеркивает, что признание аннексии Крыма противоречило бы международному праву и договорам, запрещающим силовой захват чужой территории.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326618/
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