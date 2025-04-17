Служба информационной политики администрации президента опровергла сведения, распространяемые из иностранных и анонимных источников, о предполагаемой причастности АО «Капитал Банк Центральной Азии» к обходу санкций и взаимодействию с подсанкционными лицами.

По данным администрации президента, банк является государственным (100 процентов акций принадлежат Министерству финансов КР) и создан с целью обеспечения прозрачности финансовых потоков и минимизации санкционных рисков. Утверждения о связях банка с Иланом Шором (молдавский бизнесмен и политик) и подсанкционными структурами названы не соответствующими действительности, необоснованными и направленными на дискредитацию финансовой системы Кыргызстана.

Читайте по теме С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях

Ключевая цель «Капитал Банка» — осуществление государственного контроля за трансграничными рублевыми операциями и предотвращение использования финансовых институтов для обхода санкций. Все транзакции, проводимые через банк, проходят проверку согласно международным стандартам и национальному законодательству по борьбе с отмыванием средств и финансированием противоправной деятельности (ПОД/ФТ).

Отметим, в расследовании, опубликованном IPN, утверждается, что раскрыт крупный канал, который позволял России оплачивать поставки оружия. Основой этого канала, согласно публикации, якобы является кыргызстанское АО «Капитал Банк Центральной Азии».

Напомним, недавно «Капитал Банк Центральной Азии» стал расчетным банком по рублевым операциям.