Запрет на пластик и пакеты в Кыргызстане намерены пересмотреть. Законопроект зарегистрирован в Жогорку Кенеше.
Напомним, с 1 января 2027 года в республике запрещают производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий.
Инициаторы законопроекта предлагают оставить в перечне пластиковых изделий, запрещенных к обороту:
- одноразовую пластиковую посуду, не подлежащую переработке;
- одноразовую упаковку для яиц из пластика;
- пластиковые капсулы от кофе;
- сумку-сетку для продуктов.
Согласно справке-обоснованию, производство ПЭТ соответствует существующим положениям международных экологических документов.
К преимуществам полимерной упаковки можно отнести:
- наименьший углеродный след при производстве и повторной переработке;
- легкость и транспортабельность;
- высокие барьерные свойства, увеличивающие срок хранения и значительно сокращающие порчу упакованных продуктов.
Переработка ПЭТ может быть многократной и 100-процентной, а качество материала не снижается.
Одностороннее введение Кыргызской Республикой запретов продажи (перепродажи) упаковки из ПЭТ с 2027 года приведет к фактическому запрету импорта и барьерам для свободного передвижения товаров на рынке Евразийского экономического союза, что также противоречит Договору о ЕАЭС, отмечают инициаторы законопроекта.
«В настоящее время КР не готова обеспечить население и рынок достаточным количеством альтернативной тары и мощностями по ее переработке. Запрет оборота одноразовой пластиковой упаковки для еды также является практически невыполнимой нормой в настоящих реалиях. Возникает риск несоблюдения пищевой безопасности продуктов. Поэтому предлагается определить перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластикой посуды, подлежащих обороту, исходя из перерабатываемых свойств полимеров», — говорится в справке-обосновании.
Запрет на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки в торговле и сфере услуг с 1 января 2027 года в законопроекте остается.