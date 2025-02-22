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Общество

Запрет на пластик и пакеты в Кыргызстане намерены пересмотреть

Запрет на пластик и пакеты в Кыргызстане намерены пересмотреть. Законопроект зарегистрирован в Жогорку Кенеше.

Напомним, с 1 января 2027 года в республике запрещают производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий.

Инициаторы законопроекта предлагают оставить в перечне пластиковых изделий, запрещенных к обороту:

  • одноразовую пластиковую посуду, не подлежащую переработке;
  • одноразовую упаковку для яиц из пластика;
  • пластиковые капсулы от кофе;
  • сумку-сетку для продуктов.
Одноразовую пластиковую упаковку для еды и пластиковые бутылку ПЭТ намерены исключить из этого перечня.

Согласно справке-обоснованию, производство ПЭТ соответствует существующим положениям международных экологических документов.

К преимуществам полимерной упаковки можно отнести:

  • наименьший углеродный след при производстве и повторной переработке;
  • легкость и транспортабельность;
  • высокие барьерные свойства, увеличивающие срок хранения и значительно сокращающие порчу упакованных продуктов.

Переработка ПЭТ может быть многократной и 100-процентной, а качество материала не снижается.

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Одностороннее введение Кыргызской Республикой запретов продажи (перепродажи) упаковки из ПЭТ с 2027 года приведет к фактическому запрету импорта и барьерам для свободного передвижения товаров на рынке Евразийского экономического союза, что также противоречит Договору о ЕАЭС, отмечают инициаторы законопроекта.

«В настоящее время КР не готова обеспечить население и рынок достаточным количеством альтернативной тары и мощностями по ее переработке. Запрет оборота одноразовой пластиковой упаковки для еды также является практически невыполнимой нормой в настоящих реалиях. Возникает риск несоблюдения пищевой безопасности продуктов. Поэтому предлагается определить перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластикой посуды, подлежащих обороту, исходя из перерабатываемых свойств полимеров», — говорится в справке-обосновании.

Запрет на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки в торговле и сфере услуг с 1 января 2027 года в законопроекте остается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320786/
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