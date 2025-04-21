Садыр Жапаров совершает первый в истории официальный визит в Бахрейн

Сегодня Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Бахрейн по приглашению короля Хамада бин Иса Аль Халифы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президента встретили министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни и другие официальные лица в аэропорту Манамы.











Отмечается, что это первый в истории официальный визит Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн.