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Власть

Садыр Жапаров совершает первый в истории официальный визит в Бахрейн

Сегодня Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Бахрейн по приглашению короля Хамада бин Иса Аль Халифы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президента встретили министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни и другие официальные лица в аэропорту Манамы.

В рамках официального визита планируются переговоры по развитию и расширению кыргызско-бахрейнского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, в том числе торгово-экономической и культурно-гуманитарной. Также планируется подписание пакета двусторонних документов.

Отмечается, что это первый в истории официальный визит Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326783/
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