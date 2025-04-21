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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны

Белый дом передал Украине предложения Дональда Трампа для прекращения войны. Среди них — признание аннексии Крыма и отказ от вступления в НАТО. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Уточняется, что предложения были изложены в конфиденциальном документе и представлены в минувший четверг в Париже. 

О том, что США рассмотрят возможность признания Крыма российским, ранее сообщал Bloomberg. А об отказе Киева от вступления в НАТО говорилось неоднократно.

Кроме того, по словам западных чиновников, еще одна идея заключается в том, чтобы объявить нейтральной территорию вокруг Запорожской АЭС и передать ее под контроль США. Сейчас станция остается под контролем России.

Как пишет Wall Street Journal, США теперь ждут ответа Киева. Ожидается, этот ответ будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве. Собеседники издания отмечают, что предстоящую встречу в Лондоне планируют посетить госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. После этого Стив Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию.

Как отметил высокопоставленный представитель Госдепа, эти идеи — варианты для обсуждения Киевом, а не окончательные предложения.

Собеседники Wall Street Journal отмечают, что эти предложения не соответствуют ни украинским, ни российским требованиям. Украина не рассматривает признание аннексии Крыма, а Россия считает своими еще четыре украинских региона. Также, по словам западных чиновников, эти предложения не рассматривают еще одно требование России — ограничение численности украинских войск, отказ от военной поддержки Киева или размещения в Украине европейских войск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326770/
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