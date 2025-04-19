США выйдут из переговоров по Украине, сказал Трамп и обозвал стороны дураками

Дональд Трамп заявил о готовности США выйти из переговоров по Украине, если одна из сторон начнет их «усложнять». Его слова приводит Bloomberg.

«Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно усложнит ситуацию, мы просто скажем: «Вы глупцы. Вы дураки. Вы ужасные люди» и просто выйдем из процесса. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал глава Белого дома.

Отвечая на вопросы журналистов, он также избежал прямых заявлений о перспективах военной помощи Киеву, подчеркнув, что намерен все урегулировать мирным путем.

«Я не хочу обсуждать прекращение помощи, потому что верю в успех переговоров», — пояснил Дональд Трамп.

На предположение о возможных манипуляциях со стороны России он ответил: «Со мной никто не играет. Моя цель — помочь прекратить эту войну, которую начал Джо Байден».

По словам американского президента, конфликт приближается к критической точке, но шанс на мир еще есть.

Напомним, о том, что Вашингтон готов выйти из процесса по мирному урегулированию ситуации в Украине, ранее заявлял и госсекретарь Белого дома Марко Рубио.