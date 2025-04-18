США откажутся от попыток добиться мира РФ с Украиной, если не увидят прогресса

США через несколько дней откажутся от попыток добиться мира между Россией и Украиной, если не увидят прогресса. Об этом заявил госсекретарь Белого дома Марко Рубио перед вылетом из Парижа.

Фото СМИ. Марко Рубио

По его словам, Вашингтон прекратит посреднические попытки, если не увидит четких признаков того, что мирная сделка может быть заключена.

Он добавил, что Дональд Трамп все еще заинтересован в заключении мирной сделки, но у него есть много других приоритетов по всему миру, и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса — США прекратят посреднические усилия.

«Если мир возможен, мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты», — добавил Марко Рубио.

По его словам, США помогали Украине последние три года и желают завершения конфликта, но есть другие вещи, на которых нужно сосредоточиться.

«Сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить и определить, возможно ли это вообще или нет», — сказал он.

Напомним, в Париже представители Франции, США, Великобритании, Германии и Украины провели очередные переговоры вокруг ситуации в Украине. В этот раз в них участвовали высокопоставленные представители Вашингтона.