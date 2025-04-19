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Власть

Адылбек Касымалиев примет участие в Весенних собраниях МВФ и Всемирного банка

Глава кабмина Адылбек Касымалиев примет участие в Весенних собраниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

По данным пресс-службы правительства, запланированы встречи с руководством Всемирного банка, включая управляющего директора по операционной деятельности Анну Бьерде и вице-президента по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани. Стороны обсудят текущие и перспективные проекты сотрудничества, акцент на продвижение строительства Камбаратинской ГЭС-1. По итогам ожидается подписание ряда соглашений.

Адылбек Касымалиев также примет участие в круглом столе с Кыргызско-Американским деловым советом и проведет встречи с руководством ведущих американских корпораций для презентации инвестиционного потенциала Кыргызстана и обсуждения возможностей сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326630/
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