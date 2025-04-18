Сотрудники Соцфонда начнут получать доплаты на питание и транспорт

Кабинет министров утвердил изменения в постановление от 29 июля 2022 года № 408, касающееся условий оплаты труда сотрудников Социального фонда. Соответствующий документ подписан 17 апреля 2025 года.
Согласно новой редакции, председателю Соцфонда предоставляется право:
- осуществлять ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам центрального аппарата, ведомственных подразделений и региональных органов фонда, а также техническому и младшему обслуживающему персоналу за счет средств Фонда развития Социального фонда;
- выплачивать премии в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда;
- компенсировать расходы на транспорт в размере 2 тысяч сомов (за исключением сотрудников, за которыми закреплены служебные автомобили);
- выплачивать компенсацию на питание в размере 5 тысяч сомов ежемесячно;
- предоставлять единовременные премии и материальную помощь.
Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 12 марта этого года.