Сотрудники Соцфонда начнут получать доплаты на питание и транспорт

Кабинет министров утвердил изменения в постановление от 29 июля 2022 года № 408, касающееся условий оплаты труда сотрудников Социального фонда. Соответствующий документ подписан 17 апреля 2025 года.

Согласно новой редакции, председателю Соцфонда предоставляется право:

осуществлять ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам центрального аппарата, ведомственных подразделений и региональных органов фонда, а также техническому и младшему обслуживающему персоналу за счет средств Фонда развития Социального фонда;

выплачивать премии в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда;

компенсировать расходы на транспорт в размере 2 тысяч сомов (за исключением сотрудников, за которыми закреплены служебные автомобили);

выплачивать компенсацию на питание в размере 5 тысяч сомов ежемесячно;

предоставлять единовременные премии и материальную помощь.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 12 марта этого года.