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Власть

Сотрудники Соцфонда начнут получать доплаты на питание и транспорт

Кабинет министров утвердил изменения в постановление от 29 июля 2022 года № 408, касающееся условий оплаты труда сотрудников Социального фонда. Соответствующий документ подписан 17 апреля 2025 года.

Согласно новой редакции, председателю Соцфонда предоставляется право:

  • осуществлять ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам центрального аппарата, ведомственных подразделений и региональных органов фонда, а также техническому и младшему обслуживающему персоналу за счет средств Фонда развития Социального фонда;
  • выплачивать премии в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда;
  • компенсировать расходы на транспорт в размере 2 тысяч сомов (за исключением сотрудников, за которыми закреплены служебные автомобили);
  • выплачивать компенсацию на питание в размере 5 тысяч сомов ежемесячно;
  • предоставлять единовременные премии и материальную помощь.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 12 марта этого года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326575/
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