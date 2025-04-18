Госдеп представил сторонам «контуры прочного и долговременного мира» по Украине

США представили всем сторонам «контуры» долгосрочного мирного соглашения по Украине. Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента Тэмми Брюс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Госсекретарь передал российскому коллеге то же послание, которое команда США донесла украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и долговременного мира», — говорится в заявлении.

О каких именно «контурах» идет речь, пока не уточняется.

В свою очередь в МИД России сообщили, что Лавров и Рубио обсудили по телефону переговоры представителей США с Украиной, Францией и другими европейскими странами в Париже. Сергей Лавров «подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса».

Собеседники договорились поддерживать связь, в том числе «в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе, проинформировали в МИД РФ.

А Елисейский дворец сообщил, что представители Франции, США, Великобритании, Германии и Украины договорились продолжить переговоры о прекращении огня на следующей неделе в Лондоне. Власти Франции назвали встречу в Париже «беспрецедентным форматом», в рамках которого обсуждались «условия прекращения огня».