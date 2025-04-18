Дональд Трамп потребовал отставки главы Федеральной резервной системы

Дональд Трамп раскритиковал Джерома Пауэлла за отказ снизить ключевую ставку, которая сейчас находится на уровне 4,25-4,5 процента годовых. Глава Федеральной резервной системы США должен был «уже давно» снизить ключевую ставку, написал американский президент на своей странице в TruthSocial и призвал его уйти в отставку.

Фото Vincent Alban. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл

По итогам прошедшего 18-19 марта двухдневного заседания ФРС сохранила учетную ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых. В таком диапазоне она находится с декабря 2024 года. До этого регулятор снижал ставку на трех заседаниях подряд — суммарно на 1 процентный пункт.

Джером Пауэлл ранее заявил, что регулятор не будет спешить в вопросе денежно-кредитной политики. Если экономика останется сильной, а инфляция не будет продолжать устойчиво снижаться к целевым 2 процентам, ФРС готова проводить ограничительную политику более долгий период времени.

Глава резервной системы также заявил о негативном влиянии пошлин на экономику Соединенных Штатов.

Выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, он заявил, что политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию, что осложнит задачу ФРС по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости. И пояснил, что ФРС опасается ускорения инфляции из-за увеличения пошлин на импорт товаров в США.

По оценке Джерома Пауэлла, пошлины, введенные Дональдом Трампом, вызовут как минимум временный рост инфляции, и этот эффект может оказаться продолжительным.

Трамп назначил Пауэлла главой ФРС в свой первый президентский срок — в 2018 году. Джером Пауэлл сохранил эту должность при Джо Байдене. Срок его полномочий на посту руководителя ФРС истекает в 2026-м.