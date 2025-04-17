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Власть

Кыргызстан стремится активизировать научный потенциал — Данияр Амангельдиев

Первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев принял участие в международной конференции «Стимулирование и активизация изобретательской и инновационной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В своем выступлении Данияр Амангельдиев подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает интеллектуальную собственность как ключевой фактор экономического роста и повышения конкурентоспособности страны и стремится активизировать свой научный и творческий потенциал.

Чиновник указал на необходимость уделять особое внимание защите интеллектуальной собственности. По его словам, конференция станет важной платформой для обсуждения вопросов совершенствования нормативной базы в этой сфере, подготовки квалифицированных специалистов и повышения осведомленности населения.

«Выбрав путь инновационного развития, КР стремится активизировать свой научный и производственный потенциал, создавать новые технологические кластеры и обеспечивать сбалансированное развитие регионов», — заявил Данияр Амангельдиев.

Он также акцентировал внимание на том, что тесное взаимодействие между сферами образования, науки и бизнеса является основой инновационной экосистемы. И заверил, что кабмин намерен укреплять эти связи, создавая реальные возможности для молодых изобретателей и исследователей.

В завершение своего выступления первый зампред кабмина выразил уверенность в том, что опыт и предложения каждого участника конференции внесут значительный вклад в интеллектуальное и инновационное развитие нашей республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326440/
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