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Власть

Жогорку Кенеш одобрил соглашение с Казахстаном по пансионатам на Иссык-Куле

На заседании Жогорку Кенеша депутаты в трех чтениях одобрили соглашение с Казахстаном по пансионатам на Иссык-Куле.

Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между кабмином КР и правительством РК об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.

По словам заместителя министра экономики Искендера Асылкулова, спортивно-оздоровительный лагерь «Университет», спортивно-оздоровительный центр «Олимп», дом отдыха «Самал», санаторий «Казахстан» переданы РК в собственность на условиях доведения их до уровня трех- или четырехзвездочных отелей по возможности с круглогодичным функционированием.

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Депутат Улугбек Ормонов отметил, что такие условия указаны в соглашении от 2006 года, но казахская сторона не выполнила их.

«Да, такие требования были, но в соглашении не указаны конкретно, какие именно объекты надо довести до трех-, четырехзвездочного уровня. Да и сроки реализации проекта не были определены. Сейчас мы даем пять лет, и если казахская сторона не выполнит условия соглашения, то указанные объекты перейдут в собственность Кыргызстана», — сказал Искендер Асылкулов.

Напомним, 4 декабря 2024-го в Бишкеке состоялся казахско-кыргызский межправительственный совет. На встрече премьер-министр РК Олжас Бектенов и тогда еще глава кабмина КР Акылбек Жапаров урегулировали вопросы прав собственности Казахстана на объекты на берегу Иссык-Куля.

Стороны установили обязательства: РК должна сделать из санатория «Казахстан» четырехзвездочный отель, из лагеря «Университет» и дома отдыха «Самал» — трехзвездочные и «Олимп» — без привязки к звездности, а также указали срок реализации обязательств в пять лет — до 31 декабря 2029 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326245/
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