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Общество

Казахстан может лишиться пансионатов на Иссык-Куле, если не выполнит договор

Правительство Казахстана и кабинет министров Кыргызстана подписали протокол о внесении изменений в соглашение о четырех пансионатах на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщает «Курсив».

иллюстративное
Фото иллюстративное

Старые здания Бишкек передал Астане почти 20 лет назад. Условие ​​— Казахстан должен построить на их месте трехзвездочные и четырехзвездочные отели. До сих пор ни один не возведен.

По инициативе кабинета министров Кыргызстана в декабре 2024 года в соглашение внесли дедлайн строительства — до 31 декабря 2029-го. Если к этому времени объекты не построят, Казахстан потеряет пансионаты.

Напомним, в 2006 году Кыргызстан отдал Казахстану в пользование на 49 лет четыре объекта: санаторий «Казахстан», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» и центр «Олимп», а также дом отдыха «Самал». Согласно подписанному соглашению, РК обязана построить на месте объектов отели. Однако до сих пор ни одно здание не было приведено в должный вид.

«В Комитете госимущества объясняют, что Казахстан не выполняет свои обязательства из-за сложности выделения бюджета и нерентабельности содержания отелей.

Климатические условия на Иссык-Куле позволяют работать отелям 2-3 месяца только в летний курортный сезон. В связи с этим Комитет госимущества предлагал внести изменения в договор с Кыргызстаном. А именно предоставить Казахстану право привлекать на арендуемые объекты инвесторов», — сообщил журналистам Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

В свою очередь, кабинет министров Кыргызстана в сентябре 2024 года предложил внести условие в договор: если в течение пяти лет РК не исполнит обязательства по договору, то в течение 60 дней Кыргызстан вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4 декабря 2024 года в Бишкеке состоялся казахстанско-кыргызского межправительственный совет. На встрече премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и тогда еще глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров урегулировали вопросы прав собственности РК на объекты на берегу Иссык-Куля.

«Стороны установили обязательства: Казахстан должен сделать из санатория «Казахстан» четырехзвездочный отель, из лагеря «Университет» и дома отдыха «Самал» трехзвездочные и «Олимп» без привязки к звездности. А также установили срок реализации обязательств в течение пяти лет — до 31 декабря 2029 года», — прокомментировали в Комитете госимущества.

Госорганы и те, на чьем балансе числятся пансионаты, занимаются разработкой проектно-сметной документации на строительство новых или реконструкции имеющихся пансионатов с привлечением инвесторов. Об этом сообщил изданию заместитель председателя Комитета госимущества Нурмахан Адильбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315320/
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