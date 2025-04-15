Очередные выборы президента Кыргызстана пройдут 24 января 2027 года. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в трех чтениях. Инициатор – глава государства.

Законопроект разработан для приведения нормы части 1 статьи 48 закона в соответствие с Конституцией и уточнения срока проведения очередных выборов президента КР.

Согласно поправкам, очередные выборы президента проводятся в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня выборов.

Отметим, Садыр Жапаров избран президентом Кыргызстана 28 января 2021 года на шесть лет (по старой Конституции).