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Власть

Очередные выборы президента Кыргызстана пройдут 24 января 2027 года

Очередные выборы президента Кыргызстана пройдут 24 января 2027 года. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в трех чтениях. Инициатор – глава государства.

Законопроект разработан для приведения нормы части 1 статьи 48 закона в соответствие с Конституцией и уточнения срока проведения очередных выборов президента КР.

Согласно поправкам, очередные выборы президента проводятся в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня выборов.

Отметим, Садыр Жапаров избран президентом Кыргызстана 28 января 2021 года на шесть лет (по старой Конституции).
Ссылка: https://24.kg/vlast/326085/
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