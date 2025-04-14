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Власть

Ветеранам-афганцам не повышают компенсации взамен льгот. Ответ Минтруда КР

Ветеранам войны в Афганистане не повышают компенсации взамен льгот. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил депутат Улугбек Ормонов.

По его словам, во время рассмотрения республиканского бюджета на 2025 год принято постановление о повышении выплат с 6 до 8 тысяч сомов.

«По 8 тысяч сомов афганцы должны были начать получать с 1 января 2025 года. Однако позднее им сообщили, что компенсации повысят с 1 марта, но до сих пор они получают по 6 тысяч сомов. Кто за это ответит? Это нарушение закона. Нарушается Бюджетный кодекс. Должностные лица за это должны понести ответственность», — сказал депутат.

Присутствующие на заседании представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции пояснили, что проект постановления сейчас на рассмотрении кабмина, когда он будет одобрен, то ветеранам сделают перерасчет и выплатят деньги начиная с 1 января 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325936/
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